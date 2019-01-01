راكيتيش: أرحب بجريزمان في برشلونة ودي يونج لا يهددني

تعرف على تصريحات راكيتيتش حول مستقبله وإمكانية انضمام جريزمان

رحّب إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، بإمكانية التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد كما أكد أن فرينكي دي يونج لن يهدد مركزه الأساسي.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل عن أتلتيكو مدريد دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وقال راكيتيش في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "وقعت على عقد مع برشلونة ولا أفكر في الرحيل ولدي عقد ممتد لثلاث سنوات وأشعر وعائلتي بالسعادة هنا".

وتابع: "رغبتي دائمًا الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، ولكن الآن علينا التركيز على حصد الثنائية المحلية للمرة التاسعة في تاريخ النادي ومواجهة فالنسيا لن تكون سهلة".

الكراوتي أشار إلى أنّ فالنسيا يمتلك فريق بديناميكية قوية موضحًا أنها قد تكون مواجهة معقدة لكونها الأخيرة في الموسم وفرصة الخفافيش لحصد لقب.

🔴⚪️🔵



قميص جديد آخر.. أتليتكو مدريد أعلن عن زيّه الأساسي للموسم القادم 👕 pic.twitter.com/UgWylz2Msf — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

وأردف: "حينما أعلن جريزمان قراره بالبقاء في أتلتيكو مدريد الموسم الماضي رحبت به لكن إن رحل وانضم إلينا سوف يكون مفيدًا للغاية في الفريق. إنّه أحد أفضل اللاعبين في العالم وبالطبع أرحب به في البلوجرانا".

وواصل: "فرينكي دي يونج بدأ مسيرته من سن صغير للغاية وأثبت قدراته في فترة بسيطة، أنا سعيد لأن النادي تمكن من التعاقد معه، كما أنّه لا يمثل تهديدًا لمركزي ويمكن أن نلعب سويًا".

واختتم: "تفهمت سبب انزعاج البعض من سفري لإشبيلية بعد الخسارة من ليفربول، لقد كانت هناك أسباب عائلية والتزامات لا يمكن التهرب منها وأعتقد أن الجمهور تفهم بعد ذلك".

وكان راكيتيتش قد حضر أحد الاحتفالات في مدينة إشبيلية صبيحة خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا.