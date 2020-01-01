راكيتيتش يكشف عن صديقه المقرب في برشلونة

من هو صديق راكيتيتش في برشلونة؟

كشف إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، عن صديقه المقرب في النادي الكتالوني، موضحًا تفاصيل يومه خلال فترة الحجر الصحي.

لاعبو برشلونة يتواصلون مع المدرب كيكي سيتين بصورة منتظمة عبر المنصات الإلكترونية.

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وكان راكيتيتش قد عبّر عن غضبه من ارتباط اسمه بسوق الانتقالات مؤكدًا أنّه "ليس كيس بطاطس" يُباع ويُشترى.

وقال راكيتيتش في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم أحصل على فرصة لقضاء كل هذا الوقت مع بناتي وزوجتي، أقوم بالتدريبات كما أحضر الدروس مع أطفالي".

وتابع: "لم أحصل على راحة سوى يوم واحد فقط، هي المرة الوحيدة التي لم أذهب فيها إلى الصالة الرياضية أو أتدرب".

اللاعب الكرواتي تطرق للحديث عن أكثر لاعب يتحدث معه من برشلونة بقوله: "لدينا مجموعة على تطبيق "واتساب" بين لاعبين برشلونة وآخر بين اللاعبين في منتخب كرواتيا ونتحدث بصورة مستمرة".

واختتم: "بالنسبة لبرشلونة، فإن تير شتيجن هو أكثر شخص أتحدث معه، وحتى حينما كنا نتواجد سويًا في غرفة الملابس كنا نتواصل كثيرًا، وبجانب ذلك، فنحن نسكن في منازل قريبة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يحاول تمديد عقد تير شتيجن خلال الفترة المقبلة والتخلي عن راكيتيتش.