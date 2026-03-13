Goal.com
مباشر
rakitic modricGetty Images

ترجمه

راكيتيتش يشيد بصديقه مودريتش: "هذا هو السبب وراء ما يحققه ميلان حالياً. لوكا هو كرة القدم بحد ذاتها، فإذا استمتع باللعب، فغالباً ما يفوز"

أجرت قناة "سكاي سبورت 24" مقابلة مع إيفان راكيتيتش، لاعب خط الوسط السابق في المنتخب الكرواتي وصديق لوكا مودريتش، على هامش بطولة "وورلد ليجندز باديل تور" 2026 في ميلانو

لوكا مودريتش سعيد جدًا في ميلان، وفقًا لإيفان راكيتيتش. هكذا تحدث لاعب خط الوسط السابق لبرشلونة وإشبيلية إلى قناة «سكاي»:


هل أنت سعيد بزيارة مودريتش لك؟


"بالتأكيد، إنه مثل الأخ الأكبر. رؤيته سعيدًا هكذا في ميلان أمر رائع: آمل أن يستمر على هذا المنوال. قلت له: "توقف، العب البادل هنا معي"، لكنه يريد الاستمرار في اللعب".

الدوري الإيطالي
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
ميلان crest
ميلان
ميلان


أليس ما يفعله مودريتش في ميلان مذهلاً؟


"إنه أمر لا يصدق حقًا. أعتقد أن جميع لاعبي ميلان يحاولون الاستمتاع بلوكا. وهو أيضًا يستمتع، وعندما يحدث ذلك، عادةً ما يفوز. لهذا السبب أعتقد أن ميلان يقدم أداءً جيدًا للغاية: يجب على اللاعبين الشباب أن يتعلموا الكثير".


في أي جانب يعتبر لوكا مميزًا؟


"سأقول شيئًا واحدًا فقط: إنه كرة القدم. إذا كنت بجانب لوكا، عليك فقط الاستمتاع، لأنه يستمتع بكرة القدم ولا يلعبها. إذا كان لوكا يستمتع، فإن الفرق الأخرى تواجه مشاكل. إنه لأمر رائع بالنسبة لنا نحن الكروات أن يكون لدينا شاب مثله"

0