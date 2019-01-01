راكيتيتش: الفوز بالليجا سيمنحنا الثقة أمام ليفربول

لاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش يتحدث عن مواجهة ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة أن فوزهم بالليجا منحهم الثقة قبل مواجهة ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال راكيتيتش في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "خوض نصف نهائي دوري الأبطال بعد حسم لقب الدوري يمنحنا الكثير من الثقة والقوة في المباراة المقبلة، نحاول دائمًا التحسن وتقديم أداء أفضل، نتعلم دائمًا من أخطائنا التي ارتكبناها في الموسم الماضي والجاري".

وأضاف:" نحن لا نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا نحن فقط نريد الاستمتاع فيما تبقى من مباريات، هذا نوع من أنواع الضغط، من يضع دائمًا البطولة كهدف رئيسي يزيد الضغط على اللاعبين، نريد تقديم مباراة جيدة غدًا وأن نفوز ونستمتع".

وعن فان دايك قال راكيتيتش: "هو من أفضل المدافعين في العالم ويقدم موسمًا مميزًا للغاية، لقد فاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، أتمنى أن نتسبب له في الكثير من المشاكل غدًا".

أما عن تصريحات كلوب بشأن أن "الكامب نو ليس معبداً" قال راكيتيتش :" أعتقد إنه يزيل الضغط من على لاعبيه، أنا دائمًا أحترم الأراء، ولكن كمنافس لنا عليه أن يشعر بأن الكامب نو ملعب مختلف عن أي ملعب آخر، أتمنى لو أنني ألعب كل المباريات هنا بين جماهير فريقنا".

وأضاف عن زملاءه الذين لعبوا لليفربول وقال: "الجميع يعلم أن المباراة غدًا ستكون خاصة بالنسبة لسواريز وكوتينيو لأنهم قدموا مواسم رائعة في ليفربول، ستكون مباراة بمشاعر خاصة جدًا".

واختتم راكيتيتش تصريحاته قائلًا: "أشعر أنني أفضل من أي وقت مضى، من الرائع أن تفوز وتسجل، سندخل المباراة وسنحاول أن نفرض إسلوبنا في الملعب، تعلمت كثيرًا في الآونة الأخيرة خصوصًا في كأس العالم".

يذكر أن راكيتيتش كان قد فاز بفضية كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده كرواتيا.