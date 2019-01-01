الدوري الإسباني

راكيتيتش: التعادل السلبي نتيجة عادلة

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نجم برشلونة راض عن نتيجة الكلاسيكو ويرد على فاران وراموس

فشل نادي برشلونة في تحقيق الفوز على ضيفه وغريمه ريال مدريد بالكلاسيكو الذي أقيم الليلة على ملعب كامب نو وذلك حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0 في ظل ضياع العديد من الفرص للتهديف.

بذلك يبقى صراع الليجا كما هو عليه حيث يمتلك كل منهما 36 نقطة ولكن البرسا يتقدم في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن النادي الملكي.

وفي تصريحات نجم نادي برشلونة إيفان راكيتيتش بعد المباراة قال: "اعتقد أن نتيجة التعادل عادلة، كانت مباراة صعبة ولكنها ليست نهاية سباق الدوري، حتى في حال الفوز يجب علينا مواصلة العمل حتى النهاية".

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وتابع: "أنا أحترم فاران كثيرًا ولكن هذا ما يحدث في مباريات مثل الكلاسيكو يكون لصالحك بعد الأخطاء وكذلك عليك".

يذكر أن النجم الفرنسي قد تحدث عن أحقية فريقه لركلتين جزاء على لاعب الوسط الكرواتي وكذلك تحدث عنهما القائد سيرخيو راموس في تصريحاته ما بعد انتهاء المباراة.

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