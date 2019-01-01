خاص | راكيتيتش قاب قوسين أو أدنى من اللعب للإنتر

لاعب برشلونة توصل لاتفاق بالفعل مع النادي الإيطالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر خاصة لجول أن إيفان راكيتتش نجم برشلونة بات قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الإنتر الموسم القادم.

ويبدو مستقبل الدولي الكرواتي بعيدًا عن ملعب كامب نو الموسم القادم، خاصة بعد تراجع مستواه وانتقاده كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة كذلك بعد الحديث عن التخلي عن عدد كبير من اللاعبين عقب الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

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مصدر متابع لسوق الانتقالات في إسبانيا أكد لجول أن الاتفاق تم بالفعل بين اللاعب صاحب الـ31 عامًا والنادي الإيطالي، وأن برشلونة قد يحصل على 50 مليون يورو ثمنًا لراكيتيتش، علمًا أنه سبق ورفض 100 مليون يورو من باريس سان جيرمان.

ويستطيع الإنتر الإنفاق دون حدود الصيف القادم بعد نهاية فترة حظره عن الإنفاق بسبب قانون اللعب المالي النظيف، وقد اختارت الإدارة في الأبيانو جينتيلي راكيتيتش لدعم خط الوسط الذي يُعد أكثر خطوط الفريق حاجة للاعبين الجدد قبل انطلاق موسم 2019-2020.