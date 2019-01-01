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الانتقالات

راكيتيتش أولى ضحايا ثورة برشلونة الصيفية

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Getty Images
غضب كبير على اللاعب الكرواتي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفصحت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش سيكون أول الراحلين عن صفوف برشلونة الصيف المقبل في إطار ثورة النادي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

الكرواتي أثار غضب جماهير البلوجرانا بعد مشاهدته في احتفال بمدينة إشبيلية في اليوم التالي لخسارة الفريق الكبيرة الثلاثاء الماضي أمام ليفربول في نصف النهائي.

وذكرت "موندو" أن المفاوضات بين برشلونة وإنتر لبيع راكيتيتش عادت في الأيام الأخيرة بعدما قرر النادي الكتالوني التخلي عن خدمات متوسط الميدان.

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وتحدثت الصحيفة عن اتفاق قريب بين الناديين لانتقال لاعب إشبيلية السابق مقابل ما يقارب 50 مليون يورو، الأمر الذي تحدثت عنه أيضاً "كوريري" في إيطاليا.

وينتهي عقد راكيتيتش في 2020، وطالب اللاعب برفع راتبه وتمديده في مناسبات سابقة، الأمر الذي لم تستجب له إدارة برشلونة حتى الآن.

ويلعب برشلونة مساء الأحد المقبل مع خيتافي ضمن مباريات الليجا الإسبانية.

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