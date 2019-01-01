راكيتيتش: أشعر بالألم بعد خسارة لقب الكأس

أبرز ما قاله راكيتيتش بعد خسارة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم نادي برشلونة إيفان راكيتيتش إنه يشعر بحالة سيئة وبألم كبير عقب خسارة المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

و حقق نادي فالنسيا الفوز اليوم على نظيره برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا لينال الفريق لقبه الأول منذ عام 2008.

وفي المباراة رقم 21 لمدرب فالنسيا مارسيلينو أمام برشلونة، استطاع أخيرًا تحقيق فوزه الأول على العملاق الكتالوني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

وعقب اللقاء، قال إيفان راكيتيتش إن الخسارة لم تكن متوقعة بالنسبة للاعبي الفريق الكتالوني، مؤكدًا أن ختام الموسم بهذا الشكل يعد أمرًا محبطًا.

وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، حاولنا وكنا قريبين من التسجيل في أكثر من مرة ولكن كرة القدم كانت قاسية علينا هذه الليلة"

وتابع: "أشعر بالحزن بعد الخسارة، ولكن الجميع شاهد المباراة وشاهد ما فعلناه، لقد قاتلنا على اللقب حتى صافرة النهاية"

وحول استبداله قال راكيتيتش: "قدمت كل شيء في الملعب، ولكن المدرب رأى أنه م نالأفضل تغييري، لقد كان قرارًا فنيًا"

وأضاف: "نحن مع فالفيردي ونقدم له كافة الدعم، ولكن استمراره أو رحيله هي ليست قضية اللاعبين وليس قرارهم"

وتابع: "في المجمل كان موسمنا جيدًا ولكننا كنا نتمنى أن يكون أفضل، علينا الآن أخذ قسط من الراحة ثم الاستعداد للموسم المقبل"



فالنسيا يعود لمنصات التتويج عبر برشلونة بعد 11 عام غياب



يذكر أن برشلونة كان قد خرج من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، بعدما خسر أمام ليفربول في مباراة الإياب برباعية نظيفة رغم فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة.