لاعب بايرن ميونخ السابق: لا أحد سعيد مع كوفاتش

تعرف على تصريحات رافينيا المهاجمة لكوفاتش

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كشف رافينيا، لاعب بايرن ميونخ السابق، الأزمة التي دارت بينه وبين نيكو كوفاتش، مدرب البافاري، كاشفًا عن علاقة الأخير السيئة باللاعبين.

مدافع البافاري رحل بنهاية عقدة في الموسم الماضي وعمل لفترة وجيزة مع كوفاتش.

وقال رافينيا في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد": "الأمور لم تسر على ما يرام بيني وبينه، ربما لأنّه لم يثق في".

وتابع: "كنت محبطًا للغاية في آخر مباراة لي مع بايرن ميونخ ضد فرانكفورت. كنت أتمنى المشاركة ولو لدقائق في وداعية الجمهور، لقد لعبت لثماني سنوات هناك ولم أستحق أن أُحرم من لقاء وداعي".

صاحب الـ 33 عامًا أشار إلى أنّ عدد كبير من اللاعبين في البافاري لم يكونوا سعداء تحت قيادة المدرب الكرواتي والسبب أنّ الأخير يثق في مجموعة محدودة من اللاعبين.

اللاعب البرازيلي واصل: "في البداية كان هناك مداورة بين اللاعبين وأحيانًا كانت هناك مبالغة في التغييرات ثم بعد ذلك تحول الأمر للنقيض واعتمد فقط على حفنة من اللاعبين".

" رأيت أداء ساني سواء مع المنتخب الألماني أو مانشستر سيتي، أعتقد أنه سيساعدنا إذا انتقل للفريق"



كوفاتش حول قرب انتقال ساني لبايرن ميونخ 🗣️ pic.twitter.com/PNtZDe2iQX — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

واختتم: "بيب جوارديولا أفضل مدرب تعاملت معه في بايرن يليه يوب هاينكس ثم كارلو أنشيلوتي. بالنسبة للاعبين فإن مانويل نوير هو أقرب شخص لي هناك، لقد تعاملنا سويًا لمدة 13 عامًا".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية مغادرة كوفاتش الفريق بنهاية الموسم الماضي ولكن إدارة بايرن ميونخ نفت وأعلنت استمرار المدرب الكراوتي.