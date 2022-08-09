رافعة اقتصادية رابعة.. برشلونة يضع الرتوش الأخيرة لتسجيل صفقاته الجديدة

النادي الكتالوني يضخ المزيد من الأموال

يضع برشلونة الرتوش الأخيرة على إتمام الرافعة الاقتصادية الرابعة ضمن مشروع إدارة جوان لابورتا لإخراج النادي الكتالوني من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي واجهته خلال العام الأخير.

فبغد أيام قليلة من إعلان النادي بدء إجراءات الرافعة الرابعة والتفاوضات حول هذا الأمر، من خلال عرض نسبة 25% من "استوديوهات برشلونة".. تؤكد صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن البيع على وشك الإتمام من قبل مجموعة "جي دي آيه لوما" الأمريكية التي تتخذ من ميامي مقرًا لها ويملكها جابرييل دي ألبا مقابل 100 مليون يورو.

ستكون تلك الرافعة الاقتصادية الرابعة هامة للغاية لإقناع رابطة الدوري الإسباني بتسجي لصفقات برشلونة الجديدة، وسط شكوك حول قدرة برشلونة في إتمام هذا الأمر.

لم تكن عملية البيع المعلنة مؤخرًا هي الوحيدة فيما يتعلق باستوديوهات برشلونة، فقد باع النادي الكتالوني 24.5% بالفعل من الحقوق لشركة "سوسيوس" قبل أيام، ما يعني أن النادي الكتالوني خسر 49.5% من حقوق الاستوديوهات واستغلها بالشكل المادي بأقصى درجة لتدعيم خزائنه في تلك الفترة الحساسة.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" يتبقى لبرشلونة أن يخفض ما حدوده 30-40 مليون يورو من رواتب لاعبيه من أجل تسجيل كافة اللاعبين بشكل اعتيادي وفقًا للوائح "فيفا".