رأفةً بالهلال .. هل اكتفى لاعبو الأهلي بالرباعية بناءً على طلب الخطيب؟

سخرية كبيرة ملأت مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية على مدار الساعات الماضية، بعد انتشار صورة لمحمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، زُعم أنه يطالب خلالها لاعبيه بالرأفة بحال لاعبي الزعيم.

الزعيم يتلقى هزيمة ثقيلة بالمونديال:

الأزرق تلقى الهزيمة في 12 من فبراير الجاري أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة، بمباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

هذه المباراة شهدت تعرض البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب الهلال، للطرد في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد تدخل عنيف على قدم عمرو السولية؛ لاعب وسط الأحمر.

وفي الدقيقة 28، أشهر الحكم الكارت الأحمر أيضًا في وجه لاعب وسط الزعيم محمد كنو، نظرًا لاعتدائه على مدافع الشياطين الحمر ياسر إبراهيم، دون كرة.

بهذه الهزيمة، احتل الهلال المركز نفسه الذي كان قد احتله في مونديال 2019.

هل طلب الخطيب من اللاعبين الاكتفاء برباعية؟

الخطيب الذي كان حاضرًا للمباراة بالمدرجات، نهض من مكانه وقام بالإشارة لبعض الأشخاص بالهدوء، قيل أن الإشارة موجهة للاعبي فريقه، بتهدئة أجواء المباراة، وعدم تسجيل الهدف الخامس، للحفاظ على هيبة زعيم آسيا.

على سبيل المثال لا الحصر لسخرية المنافسين، نشر الإعلامي الرياضي تركي الحربي صورة الخطيب، وعلق: "صورة لن ينساها التاريخ".

لكن إبراهيم المنيسي؛ رئيس تحرير مجلة الأهلي ومقدم برامج في قناة النادي، أكد خلال تصريحاته بالقناة، أن إشارة الخطيب لم تكن للاعبين، إنما كانت لأعضاء الوفد الرسمي للنادي الحاضرين للمباراة، مطالبًا إياهم بالاحتفال بالأهداف بهدوء وضبط النفس، حفاظًا على مشاعر الوفد الهلالي.

وأوضح المنيسي أن الوفد كان يحتفل بصورة كبيرة، وهو ما لم يعجب الخطيب، إذ قال لهم: "نحتفل بهدوء لو سمحتوا".

البرونزية الثالثة للشياطين الحمر:

بحصد المارد الأحمر لبرونزية هذه النسخة، يكون قد حصد الميدالية نفسها للمرة الثالثة في تاريخه..

المرة الأولى كانت في عام 2006، تحت قيادة مدربه الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه، والذي فشل خلفاؤه كلهم في تكرار إنجازه، حتى جاء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

المرة الثانية كانت في النسخة الماضية مع موسيماني، ليحقق الجنوب إفريقي إنجازًا بكونه المدرب الوحيد الذي قاد الأهلي لتحقيق ميدالية مونديالية للمرة الثانية على التوالي.

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