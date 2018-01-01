رافا بينيتيز يضع قائمة تعاقدات لإنقاذ الموسم

نيوكاسيل يراقب عدة أسماء خلال الميركاتو الشتوي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عدة أسماء وضعها المدرب الإسباني رافا بينيتيز المدير الفني لنادي نيوكاسيل يونايتد من أجل التعاقد معها خلال موسم الانتقالات الشتوية. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان بينيتيز قد طلب من الإدارة تدعيم الفريق بالمزيد من الصفقات، وذلك من أجل إنقااذ الموسم والقدرة على تحقيق الأهداف التي وضعوها سلفًا.

وحسب التقارير الصادرة، فإن بينيتيز قد وضع تعزيز وسط الملعب كأولوية، بالإضافة إلى باقي المراكز، ولكنه ركز بشكل أساسي على خط الوسط.

ومن الأسماء التي وضعها بينيتيز نجمي تشيلسي لوقتس تشيك الذي يتطلع إلى لعب دقائق أكثر، وكينيدي الذي صرح بإنه يسعى إلى إثبات نفسه في الوقت الحالي.

وأعلن رافا بينيتيز أن ميجيل ألميرون هو الهدف الرئيسي في سوق الانتقالات الشتوية، ولكنه سيكلف النادي حوالي 25 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن نيوكاسيل لا يعيش أيامًا جيدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة فقط، وذلك بعد مرور 18 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.