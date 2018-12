بينيتيز أفضل مدرب وسون ينال لقب الهدف الأجمل بالشهر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جوائز الشهر لنوفمبر الماضي والتي تمنح عن أفضل لاعب وأفضل مدرب وأجمل هدف خلال ذلك الشهر.

ونال المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني لفريق نيوكاسل لقب أفضل مدرب بالشهر بعد الأداء الطيب الذي قدمه فريقه خلال نوفمبر.

جمهور برشلونة يطلب إزالة اسم فيجو من على بوابة النادي

وكان نيوكاسل قد خاض ثلاث مواجهات خلال شهر نوفمبر نجح في الفوز بها جميعًا أمام كلًا من واتفورد وبورنموث وبيرنلي.

وقال بينيتيز: "من الرائع دومًا أن ننال الألقاب والجوائز، لكنني أبحث عن المزيد من الانتصارات حتى أعود وأنال تلك الجائزة من جديد في شهر آخر ومن أجل أن يكون مركزنا أفضل بالجدول".

🔊 "An individual goal to remember!" ⚽



🏆 An award-winning solo strike 👏#COYS pic.twitter.com/9pFWV8z16r — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 14, 2018