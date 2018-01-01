بينيتيز أفضل مدرب وسون ينال لقب الهدف الأجمل بالشهر

رافاييل بينيتيز المدير الفني لفريق نيوكاسل ينال لقب أفضل مدرب بالشهر بالدوري الإنجليزي وهدف سون في شباك تشيلسي الأجمل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جوائز الشهر لنوفمبر الماضي والتي تمنح عن أفضل لاعب وأفضل مدرب وأجمل هدف خلال ذلك الشهر.

ونال المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني لفريق نيوكاسل لقب أفضل مدرب بالشهر بعد الأداء الطيب الذي قدمه فريقه خلال نوفمبر.

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وكان نيوكاسل قد خاض ثلاث مواجهات خلال شهر نوفمبر نجح في الفوز بها جميعًا أمام كلًا من واتفورد وبورنموث وبيرنلي.

وقال بينيتيز: "من الرائع دومًا أن ننال الألقاب والجوائز، لكنني أبحث عن المزيد من الانتصارات حتى أعود وأنال تلك الجائزة من جديد في شهر آخر ومن أجل أن يكون مركزنا أفضل بالجدول".

🔊 "An individual goal to remember!" ⚽



🏆 An award-winning solo strike 👏#COYS pic.twitter.com/9pFWV8z16r — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 14, 2018

ونال أيضًا اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين جائزة أجمل هدف في الشهر عن هدفه في مرمى فريق تشيلسي بالمباراة التي حقق فيها توتنهام الفوز على البلوز.

وقال اللاعب: "أعتبره واحد من أفضل الأهداف في مسيرتي الكروية، خاصة إنني سجلته أمام فريق كبير بحجم تشيلسي وفي ديربي لندن".

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جدير بالذكر أن رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي كان قد نال جائزة أفضل لاعب في الشهر بعد الأداء الطيب الذي قدمه رفقة كتيبة السيتزنز بنوفمبر الماضي.