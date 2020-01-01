"راصد البطولات" يرد على اتحاد الكرة السعودي: سأعيد طرحها من جديد

الاتحاد السعودي يلاحق الأمير وليد بن بدر بن سعود

رد الأمير وليد بن بدر بن سعود على بيان اتحاد كرة القدم السعودي الذي نفى خلاله علاقته بالمنشورات الخاصة برصد البطولات، مؤكدًا احترامه للجهات المسؤولة وعزمه على تدارك خطئه.

الأمير كان قد نشر عدة منشورات خلال الأيام الماضية، تحمل شعار اتحاد القدم، يوثق خلالها بطولات كافة الأندية السعودية، لكن تبرأ الاتحاد السعودي منها، معلنًا عزمه ملاحقته قانونيًا. (طالع التفاصيل)

وكتب ابن سعود، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عرفانًا بتقدير الرجال لمن يعرف معادنهم وكذلك حفاظا على هيبة الهيئات الرسمية، أؤكد بأنني لست ممن يكابر في سبيل المصلحة العامة، حفظكم الله وأبقاكم".

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وأضاف: "سأطرح الجداول من جديد بعد تعديل الأخطاء المكتشفة، ولكم فائق التقدير والإحترام".

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



عرفاناً بتقدير الرجال لمن يعرف معادنهم.👌🏼

و

كذلك حفاظا على هيبة الهيئات الرسـمية.👍🏼



أؤكّد بأنني لسـت ممّن يكـابر فـي سـبيل المصلحة العامة حفظكم الله وأبقاكم.🌹



وسـأطرح الجـداول من جديـد

بعد تعديل الأخطاء المكتشفة.



ولكم فائق التقدير والإحترام،، — وليد بن بدر بن سعود (@Waleed_binBader) July 30, 2020

يذكر أن جماهير الكرة السعودية تدخل في حالة من الشد والجذب بين الحين والآخر في ظل عدم توثيق عدد بطولات كل نادٍ.

وكانت لجنة التوثيق قد رصد عدد البطولات منذ ثلاث سنوات إلا أن وزارة الرياضة – الهيئة العامة للرياضة آنذاك – قرر إلغاء تلك النتائج جميعها.