راش: جماهير ليفربول تحب صلاح، ولا أتمنى أن يغادر

إيان راش نجم ليفربول التاريخي يعلق على الأنباء التي تحدثت عن مغادرة محمد صلاح للريدز.

أكد إيان راش نجم فريق ليفربول التاريخي على حب جماهير النادي الكبير للمصري محمد صلاح هداف الريدز في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها راش خلال فاعليات حفل "جلوب سوكر" الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.

وقال راش: "لا أعتقد أن صلاح سيغادر ليفربول، أتمنى أن يبقى لكن دائمًا ما تحدث أشياء مشابهة في كرة القدم".

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وأضاف: "الجماهير تحب صلاح وتغني له في كل مرة وهو يقدم كرة قدم جميلة ويسجل الكثير من الأهداف، أعتقد أنه سيبقى معنا للكثير من السنوات".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ربطت محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول مع وجود اهتمام من ريال مدريد وبرشلونة بضمه.

وخرج محمد صلاح في تصريحات مثيرة للجدل وأكد أنه غضب بسبب عدم حصوله على شارة القيادة في صفوف الريدز خلال مواجهة ميتيلاند.

جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول مستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2022-2023.