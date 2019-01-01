راشفورد يزين سجله التهديفي برقم مميز

صاحب الـ21 عامًا يضرب ولا يبالي

واصل المهاجم اليافع ماركوس راشفورد عروضه الجيدة مع مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، بتسجيل هدف فريقه الثاني أمام نوريتش سيتي في المباراة المقامة حاليًا على أرضية ملعب "كارو روود" لحساب الجولة العاشرة للبريميرليج.

وافتتح القلب الشجاع سكوت مكتوميناي أهداف الشياطين الحمر، ليصبح المحظوظ بالهدف الـ2000 لليونايتد في الدوري الأكثر تنافسية في العالم، قبل أن يعزز راشفورد التقدم بثاني الأهداف في نهاية الشوط، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها قبل الهدف.

بهذا الهدف، يكون صاحب الـ21 عامًا قد واصل مسيرته المضيئة مع زعيم الأندية الإنجليزية على المستوى المحلي، بالوصول لهدفه الشخصي رقم 50 مع الفريق، منهم 32 على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

🥅 حصل نادي مانشستر يونايتد على 6 ركلات جزاء هذا الموسم

▪️ (أكثر بـ 3 ركلات من أي فريق آخر في الدوري)



◀️ لكم أن تتخيلوا أن لاعبي يونايتد أهدروا 4 ركلات منهم 🤦‍♂️ pic.twitter.com/or1WIfjpDi — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 27, 2019

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد يسعى بقوة لتجاوز الكناري، لإنهاء نزيف النقاط المستمر معه منذ الفوز الأخير في الدوري على حساب ليستر سيتي منتصف الشهر الماضي، وأيضًا لتحسين وضعه في جدول ترتيب أندية البريميرليج، باحتلاله المرتبة الـ15 برصيد 10 نقاط قبل هذه المباراة.