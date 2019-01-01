راشفورد: نحتاج لاستعادة هوية مانشستر يونايتد

تعرف على تصريحات راشفورد حول شكل الفريق في الموسم المقبل

أكد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، ضرورة استعادة الفريق لطريقة لعبه وفلسفته الخاصة بداية من الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي ليفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال راشفورد في تصريحات صحفية: "علينا أن نعود للعب بطريقة مانشستر يونايتد التقليدية وتقديم أفضل ما لدينا".

وتابع: "من الهام أن يبدأ العمل على قدم وساق من الموسم المقبل لكي نجد الطريق الصحيح الذي يحدد مستقبل مانشستر يونايتد".

في عالم كرة القدم، ليس هناك أجمل من الرد داخل الملعب.🏟️😍



جماهير ليدز كانت تهتف ضده "لقد هزمناك في أرضنا، لقد هزمناك خارج أرضنا، توقف عن البكاء يا فرانك"😭



انظروا👀

فرانك يُغني هذا الهتاف ولكن بعد "الرباعية من ديربي كاونتي في ملعب ليدز ووسط جماهيرهم"👌pic.twitter.com/j57FYUwL9t — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 16, 2019

صاحب الـ 20 عامًا سجل 5 أهداف في أول 7 مباريات تحت قيادة المدرب أوليه جونار سولشار وهو أكثر مما سجله في 20 مباراة قبل انضمام النرويجي.

وعانى مانشستر يونايتد مع جوزيه مورينيو في الموسم المنصرم مما أدى إلى إقالته في ديسمبر وتعيين سولشار بصورة مؤقتة قبل منحه عقدًا دائمًا.

جدير بالذكر أن الشياطين الحمر ودّع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد برشلونة.