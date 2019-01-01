راشفورد متحمس لمواجهة مانشستر سيتي في ديربي كأس الرابطة

ديربي يتكرر من جديد بعد فوز الشياطين الحمر هذا الشهر

أعرب ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، عن تحمسه الشديد تجاه اللعب مع مانشستر سيتي في ديربي جديد بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

يونايتد نجح في تخطي كولشيستر مساء الأربعاء بثلاثية نظيفة بدور الثمانية، ليقع أمام سيتي بقرعة نصف النهائي الذي ينطلق في 6 يناير المقبل.

المباراة تأتي بعد فوز الشياطين الحمر على حامل لقب البريميرليج مطلع هذا الشهر 2/1، على أرضه ووسط جماهيره بالجولة السادسة عشر من البطولة.

وقال راشفورد تعليقاً على تأهل فريقه لمواجهة سيتي:"المهمة لم تكن سهلة أمام كولشيستر ولكن قمنا بالوظيفة بنجاح والآن نتطلع لنصف النهائي".

وأضاف:"الآن سنلعب ديربي آخر، أحب هذه المباريات كثيراً لأن الفوز بها يختلف عن أي مواجهة أخرى".

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ويطمح يونايتد لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة مشواره نحو اللقب الذي حصده آخر مرة في موسم 2016/2017، بالفوز على ساوثامبتون بالنهائي مع المدرب السابق جوزيه مورينيو.

وعلى الجانب الآخر فنجح مانشستر سيتي في الحصول على البطولة 3 مرات في آخر 4 سنوات مع بيب جوارديولا.