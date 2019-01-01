راشفورد: مانشستر يونايتد تحسن عن الموسم الماضي

مانشستر بدأ التحضيرات للموسم الجديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، أنه يشعر أنه والفريق تحسنا عن الموسم الماضي وذلك بعد بدء المعسكر التدريبي الاستعدادي.

وسافر يونايتد الأحد الماضي إلى أستراليا في جولة تحضيرية استعداداً لانطلاق منافسات البريميرليج في أغسطس المقبل.

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وقال راشفورد في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لي الهدف دائماً هو عودة الفريق لمكانته، كلنا نتطلع لذلك، الجميع إيجابي ونشعر أننا في حالة أفضل عن نفس الوقت العام الماضي".

وأكمل: "أنا شخصياً أشعر بذلك، جسدياً، هذه أشياء تشعر بها ولا تقيمها بالأرقام، تحدي مختلف، أريد اللعب كرقم تسعة على اليمين أو اليسار، أنا قابل للتغير والتعود".

وختم: "هناك أشياء بالفطرة لا تحتاج للعمل عليها، نتعلم من سولشار والعمل معه، ونحن جاهزون للتحسن".

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واعتذر راشفورد عن الفيديو الذي أثار ضجة لجيسي لينجارد برفقته: "من ردود الأفعال من الجماهير أنها كانت غلطة ولكنه كان في عطلة ليس أكثر، لم أتحدث مع المدرب حول الأمر".

ويفتتح يونايتد موسمه في أغسطس المقبل بلقاء قمة مع تشيلسي في الجولة الأولى من منافسات الدوري.