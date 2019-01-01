راشفورد: مواجهة توتنهام هي أصعب مباراة لنا مع سولشار

صاحب هدف الفوز يتحدث عقب اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماركوس راشفورد سعادته البالغة بانتصار فريقه مانشستر يونايتد على توتنهام في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنها كانت أصعب مباراة لهم تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشار.

وسجل راشفورد هدف الفوز الوحيد للشياطين الحُمر، واحتاج الفريق لأداء خرافي من حارس مرماه ديفيد دي خيا للحفاظ على تقدمه وانتصاره حتى نهاية اللقاء خاصة مع الفرص العديدة التي سنحت لأصحاب ملعب ويمبلي في الشوط الثاني.

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وقال المهاجم الشاب عقب اللقاء "تلك هي المباراة الأصعب لنا تحت قيادة سولشار، وأكثر مباراة احتاجت منا عملًا لنفوز بالنقاط الثلاثة، لكننا قمنا بما يلزم، والمهم أننا حصلنا على النقاط الكاملة".

"تصدي دي خيا للتسديدة من القائم الأيمن من ركنية كانت الأفضل! لعبنا بأسلوب مختلف ضد فريق هكذا. هذا ما يتوجب علينا فعله لهزيمة الفرق الكبرى".

أتم لاعب منتخب إنجلترا قائلًا "إنها مسؤولية جيدة أن تكون المهاجم الرئيسي في الفريق، لكن الجميع تقاسم تلك المسؤولية. اليوم كان يوم حارس المرمى".

يُذكر أن الفوز هو الخامس على التالي في الدوري الإنجليزي للمدرب النرويجي منذ خلافته لجوزيه مورينيو في تدريب اليونايتد، وقد نجح في تقليص فارق الـ8 نقاط مع آرسنال في المركز السادس.