راشفورد: ليفربول لم يستحق نقطة التعادل

ماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد يؤكد أن فريق ليفربول لم يستحق أن يتعادل معهم مساء اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد أن فريق ليفربول لم يكن يستحق أن يحصل على نقطة من التعادل معهم في لقاء الجولة التاسعة مساء اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه كان يمكنه أن يحقق الفوز بتلك المباراة وأن ليفربول لم يلعب بشكل جيد حتى يحصل على نقطة.

وقال راشفورد: "كنا نستحق أن نحصل على الثلاث نقاط لا أعتقد أنهم قدموا مباراة جيدة بما فيه الكفاية ليتعادلوا معنا لكن تلك هي كرة القدم، لقد أهدرنا العديد من الفرص، ولنأمل أن نحقق الفوز في المباراة المقبلة".

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وأضاف: "لم نغير العديد من الأمور من أجل تلك المباراة نحن نحاول بكل ما لدينا منذ بداية الموسم، لكننا نشعر بالإحباط بشكل كبير لأننا لم نحصل على الثلاث نقاط".

وأكمل: "يمكننا أن نقدم مستويات أفضل من تلك بشكل أخص في الهجوم ولا يزال لدينا الكثير من العمل لنقوم به، لكنني مقتنع أن لقاء اليوم كان يمكننا أن نفوز فيه".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد تقدم ماركوس راشفورد في الشوط الأول وتعادل لالانا في نهاية اللقاء.