راشفورد: لوكاكو فضلني على الهاتريك في ليلة باريس التاريخية

كشف ماركوس راشفورد كيف مكنته لفتة روميلو لوكاكو غير الأنانية من تسجيل ركلة الجزاء

كشف ماركوس راشفورد كيف مكنته لفتة روميلو لوكاكو غير الأنانية من تسجيل ركلة الجزاء الرابحة في مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان..

فبعد أن خسر مباراة الذهاب من الدور الـ16 بنتيجة 2-0 في أولد ترافورد ، سافر مانشستر يونايتد إلى باريس مع فقدان العديد من لاعبي الفريق الأول بسبب الإصابة.

ورغم الصعوبات التي واجهت الشياطين الحمر، فإن ثنائية لوكاكو - بينهما هدف لخوان بيرنات - مهدت المشهد لنهاية درامية ، حيث تم الحكم على برينسيل كيمبيمبي بلمسة يد داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.

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كان بإمكان لوكاكو ، الذي انتقل إلى إنتر منذ ذلك الحين ، أن يختار تسديد ركلة الجزاء بنفسه ومحاولة إكمال هاتريك بدلاً من أن يسمح لراشفورد خوض هذا التحدي وتسجيل ركلة الجزاء

وفي حديثه إلى نجم التنس أندي موراي أثناء تسجيل فيديو مباشر ، أوضح راشفورد: "كانت ضربة جزاء بيني وبين لوكاكو على ما أعتقد.

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وتابع "لكنك تعلم أن لوكاكو هو واحد من هؤلاء الرجال الذين، حسنًا، إذا أحرزوا هدفين مسبقًا في مباراة ما فقد ينفذونها (ركلة الجزاء) ويحصلون على الهاتريك".

وأضاف "لكنه من النوع الذي عندما تلعب في الهجوم معه ، يريد منك أن تبلي بلاءً حسناً وقد ألقى الكرة لي وقال لي أنك تأخذها.

وأكمل "بالطبع كنت على استعداد للسماح له بأخذها لأنها فرصة لثلاثية تعرفونها والتي من الواضح أنها إنجاز جيد جدًا.

واردف "لكنه قال فقط إنه يريدني أن آخذها (((انفذها)))، لذلك كان ذلك عندما تعد نفسك نوعًا ما للحظة وتحاول الاسترخاء.

وفتح راشفورد أيضًا كيف أن الاهتمام الذي لقيه من الملعب بعد اقترابه من المشهد عندما كان مراهقًا صراعًا في البداية.

وأضاف "لا أستطيع أن اقول أنني استمتعت حقًا بالاهتمام خارج الملعب." "هذا شيء حين تنشأ كلاعب كرة قدم لا تفكر فيه أبدًا.



"تفكر دائمًا في اللعب في الفريق الأول وتسجيل الأهداف لصالح يونايتد أو في أولد ترافورد أو أي ملعب. لكنك تنسى كيف يمكن أن تتغير حياتك بين عشية وضحاها.

"الأشياء التي يمكنك القيام بها مع أصدقائك ، الأشياء التي يمكنك القيام بها مع عائلتك ، الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها ، كل ذلك يتغير.

"وربما لم أكن على استعداد لتلك اللحظة كما كنت على أرض الملعب واللعب.

"بالنسبة لي كان هذا الجزء هو الأسهل. من الواضح أن الأمر استغرق الكثير من العمل الشاق للوصول إلى هناك ولكن عندما أتيحت الفرصة ، شعرت بأنني على استعداد للتقدم."

كان راشفورد قد سجل هدفين في أول مباراة له ضد ميدتيلاند في البطولة الأوروبية سنة 2016 قبل احتفاله بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد آرسنال مع هدفين آخرين بعد ذلك بثلاثة أيام.

قال راشفورد ، الذي أشاد للمدرب السابق لويس فان خال، "أتذكر قبل شهرين من ظهوري الأول على مقاعد البدلاء ، وفي تلك اللحظة لم أكن على استعداد. لم أشعر أنني جزء من الفريق الأول". جال لتوجيهه إلى العمل في الوقت المناسب.