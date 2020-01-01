"راشفورد سينافس على الكرة الذهبية وهذا هو سبب معاناة بوجبا"

ماتيو دارميان نجم مانشستر يونايتد السابق وبارما الحالي يتحدث عن علاقته ببول بوجبا وسبب معاناته في مانشستر يونايتد ومستقبل راشفورد.

أشاد ماتيو دارميان مدافع مانشستر يونايتد السابق وبارما الحالي ماتيو دارميان بماركوس راشفورد هداف الشياطين الحمر وبإمكانياته.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها دارميان لصالح صحيفة "ذا جارديان" وأكد خلالها أن راشفورد يستطيع التطور ليكون الأفضل في العالم ولينافس على الكرة الذهبية.

وتطرق دارميان للحديث عن أسباب معاناة بول بوجبا في صفوف الشياطين الحمر، مؤكدًا أن السعر الغالي لصفقة قدومه من يوفنتوس لعب دورًا كبيرًا في الضغوط التي تعرض لها.

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وقال دارميان: "لا أزال أتذكر أول حصة تدريبية لراشفورد مع الفريق الأول كأنها كانت بالأمس، ومن أول لحظة رأيته أنه لاعب مذهل".

وأضاف: "لقد أبهر الجميع بما يقدمه، ويمكنه أن يصل لنفس مستوى كيليان مبابي وينافس على الكرة الذهبية في السنوات المقبلة".

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وأردف عن معاناة بول بوجبا: "هو صديقي ولدي علاقة مميزة معه، نحن هنا نتحدث عن شخص بطل حقيقي ولاعب كرة قدم عظيم، لكن حتى في تلك الحالة يمكن لأي شخص أن يمر بفترات جيدة".

وأكمل: "بالنسبة لي ومن وجهة نظري مشكلة بوجبا الحقيقية في مانشستر يونايتد هي السعر الذي دفعه النادي ليستعيده، ذلك منحه الكثير من الانتقادات الغير عادلة، ويتم الحديث عنه بشكل سيئ بينما هو يقدم أفضل ما لديه ويعمل بشكل جاد طوال الوقت".

جدير بالذكر أن بوجبا كان قد شارك في ثماني مباريات فقط هذا الموسم رفقة فريق مانشستر يونايتد في كل البطولات، صنع خلالهم هدفين ولم يسجل.