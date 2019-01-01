راشد أحمد : الشارقة جاهز لحصد الدوري أمام الوصل

الشارقة يواجه الوصل على ملعب زعبيل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد راشد أحمد حارس مرمى الشارقة الإماراتي على استعداد جميع لاعبي الفريق لحسم لقب دوري الخليج العربي أمام نادي الوصل غدًا السبت.

الشارقة يواجه الوصل على ملعب زعبيل في دبي غدًا السبت ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

⭐️فهد المولد مع نادي الاتحاد في هذا الموسم :



👕 لعب : 30 مباراة

🎯 ساهم في : 26 هدفًا

⚽️ سجل : 16هدفًا

🅰️ صنع : 10 أهداف pic.twitter.com/rwNc1t5Thk — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 10, 2019

الشارقة الذي يتصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 53 نقطة للفوز في مباراة الوصل للتتويج رسميًا بالدرع دون انتظار لمباراتيه المتبقيتين في الجولتين الأخيرتين.

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راشد أحمد أكد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي على احترام فريق الوصل الذي يملك عناصر جيدة من اللاعبين.

وعن تحقيق اللقب قال : "البطولة لا زالت في الملعب واللاعبين يبذلون جهودا كبيرة في التدريبات بالتعاون مع الجهاز الفني للظهور بشكل مرضي وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة".