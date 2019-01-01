راشد أحمد : الشارقة جاهز لحصد الدوري أمام الوصل
ماجد جزر فيسبوك تويتر
أكد راشد أحمد حارس مرمى الشارقة الإماراتي على استعداد جميع لاعبي الفريق لحسم لقب دوري الخليج العربي أمام نادي الوصل غدًا السبت.
الشارقة يواجه الوصل على ملعب زعبيل في دبي غدًا السبت ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.
⭐️فهد المولد مع نادي الاتحاد في هذا الموسم :— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 10, 2019
👕 لعب : 30 مباراة
🎯 ساهم في : 26 هدفًا
⚽️ سجل : 16هدفًا
🅰️ صنع : 10 أهداف pic.twitter.com/rwNc1t5Thk
الشارقة الذي يتصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 53 نقطة للفوز في مباراة الوصل للتتويج رسميًا بالدرع دون انتظار لمباراتيه المتبقيتين في الجولتين الأخيرتين.
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راشد أحمد أكد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي على احترام فريق الوصل الذي يملك عناصر جيدة من اللاعبين.
وعن تحقيق اللقب قال : "البطولة لا زالت في الملعب واللاعبين يبذلون جهودا كبيرة في التدريبات بالتعاون مع الجهاز الفني للظهور بشكل مرضي وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة".