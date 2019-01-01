لوشيسكو سيدفع بالدوسري والمعيوف أمام السد القطري

الجهاز الطبي للهلال يسعى لتجهيز الثنائي لمواجهة السد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

اقترب الجهاز الطبي لنادي الهلال السعودي، من منح سالم الدوسري لاعب الفريق، الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال اليومين المقبلين.

سالم الدوسري غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية الفترة الماضية، بسبب الإصابة في العضلة الأمامية مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الإسباني جوان دويك، طبيب الفريق، اطمأن على الدوسري، بعد الاقتراب من الانتها ءمن برنامجه التأهيلي.

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وعلى جانب آخر، اقترب عبد الله المعيوف، حارس مرمى الهلال، من الانتهاء من برنامجه التأهيلي، ليقترب هو الآخر من العودة لتدريبات فريقه.

الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، سيستعين بخدمات الدوسري والمعيوف، خلال مباراة السد القطري المقبلة.

الهلال سيستضيف السد يوم 22 أكتوبر الجاري، بإياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".