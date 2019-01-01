لوشيسكو: الدعم الجماهيري سيكون في صالحنا وعلينا التحلي بالصبر

لوشيسكو يتحدث عن مواجهة الاتحاد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي، على أن فريقه سيلعب مباراة مصيرية أمام الاتحاد، وأن الجميع متشوق لتلك المواجهة.

الهلال سيواجه الاتحاد مساء غدٍ الثلاثاء، في إياب دور الربع نهائي، ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب محيط الرعب.

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة في الذهاب، وعلينا التحلي بالصبر، واستغلال أخطاء الخصم".

رازفان واصل: "خلال آخر مباراتين، سجلنا 6 أهداف، وأضاعة الفرص جزء من كرة القدم، ولكن المهم هو العمل على كيفية صناعة الفرصة بالمباريات".

المدرب الروماني تابع: "بالتأكيد الدعم الجماهيري سيكون في صالحنا، وهذ الأمر سيجعل حظوظنا أفضل".

واختتم لوشيسكو تصريحاته قائلًا: "لعبنا مباراة الذهاب خارج الأرض أمام 60 ألف مشجع، ووسط رطوبة عالية، ورغم ذلك سيطرنا على المباراة وكنا الأحق بالانتصار".

مباراة ذهاب دور الربع نهائي، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، لينتظر تحديد المتأهل من مباراة العودة التي ستقام غدٍ الثلاثاء.