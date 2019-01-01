رازفان: مهمتي إعداد الهلال تحت أي ظرف والجميع جاهز للمشاركة

مدرب الهلال يتحدث عن غياب محمد البريك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أنه بالرغم من قصر مدة معسكر الفريق، إلا وأنه كان مميزًا من كافة النواحي.

رازفان قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي: "خلال المعسكر تفاجأت بمستوى اللاعبين وحبهم لتطبيق تعليماتي، واستطعنا تكوين عقلية مميزة".

المدرب الروماني تابع: "معسكر النمسا كان مميزًا بالنسبة لنا، وشاهدت أمورًا إيجابية، وإرادة اللاعبين وحماسهم لإعداد فريق جيد بالأوقات الصعبة قبل السهلة".

لوشيسكو تحدث عن غياب محمد البريك، حيث قال: "البريك لاعب جيد ومميز في مركزه، وأنا حزين لأنه لن يتواجد في هذه المباراة، ولكن هذه كرة القدم يحدث فيها مثل تلك الإصابات".

المدير الفني لفريق الهلال اختتم حديثه قائلًا: "مهمتي هي إعداد الفريق لأي ظرف قوي، ويجب أن لا يظهر غياب أي لاعب، وتركيزنا منصب على اللاعبين الجاهزين".

الهلال سيحل ضيفًا على الأهلي مساء غدٍ الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة.