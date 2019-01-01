رازفان يقرر بقاء أحمد موسى رفقة الهلال

الهلال يستعد لمواجهة الأهلي في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، الإبقاء على البلجيكي أحمد موسى، مترجمه الخاصة، رفقة الفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هناك قناعة من جانب رزافان بكفاءة المترجم البلجيكي، بعدما تم الاطلاع من جانبه على سيرته الذاتية وتفاصيل عمله في نادي الهلال.

البلجيكي أحمد موسى يستطيع التحدث بالعديد من اللغات ببراعة، أبرزها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية أيضًا.

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وبذلك يصبح أحمد موسى هو متولي مهمة الترجمة للجهاز الفني للهلال، بجانب اللاعبين الأجانب المحترفين في صفوف الموج الأزرق.

وكان الهلال قد أعلن عن التعاقد مع المدرب الروماني لوشيسكو، ليكون مدربًا للأزرق، خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، والبرازيلي شاموسكا الذي تولى المسؤولية مؤقتًا.

وأقام الهلال معسكرًا في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، بجانب أيضًا استعداده لمواجهة مواطنه الأهلي في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.