لوشيسكو: توقعت صعوبة مواجهة الحزم وتتابع المباريات وراء التعادل

المدير الفني للهلال يتحدث عن التعادل أمام الحزم بالدوري.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أن صعوبة مباراة فريقه أمام الحزم، كان أمرًا متوقعًا، في ظل عودة فريقه من المشاركة في كأس العالم للأندية.

الهلال تعادل بصعوبة بالغة مع الحزم بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لوشيسكو قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأمر الإيجابي هو مشاهدة بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على المشاركة في المباريات السابقة".

وأردف: "فريق الهلال عائد من المشاركة في كأس العالم للأندية، وهو ما تسبب في ضغط كبير في المباريات، خاصة لاعبي المنتخب السعودي".

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المدرب الروماني تابع: "علينا العمل للعودة إلى مستوانا الطبيعي، وأتمنى أن نعود بداية من المباراة المقبلة لنا، خلال منافسات الدوري".

رازفان واصل: "فريق الحزم كان طريقة لعبه تقليدية خلال المباراة، حيث كان يدافع أغلب الوقت، محاولًا حصد نقاط المباراة، وطموحهم يختلف عنا".

وأنقذ الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم الهلال، فريقه من الخسارة أمام الحزم، بعدما أحرز هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90 من زمن المباراة، عن طريق صاروخية.