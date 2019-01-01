ناينجولان يستبعد الرحيل عن إنتر

هل يرحل النينجا بعد عام وحيد في ميلانو؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض رادجا ناينجولان، نجم إنتر، التقارير التي تحدثت حول رحيله عن الفريق وأكد أن مغادرته بعد عام وحيد تبدو أمراً غريباً.

ناينجولان قدم عاماً أولاً متبايناً مع النيراتزوري بسبب تعدد الإصابات التي أبعدته عن صفوف الفريق لعدة مباريات مهمة.

وقال ناينجولان مع "سكاي": "لا أتحدث عن الميركاتو، لعبت مع فرق عدة ويبدو الأمر غريباً رحيلي بعد عام واحد مع إنتر".

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وأضاف: "أنا مع فريق يريدني ويبحث عن التطور وأنا أريد التطور معهم، سنرى، أنا سعيد هنا وأتمنى تقديم المزيد، أملك عقداً لثلاث سنوات وأنا هاديء".

وحول تغيير المدربين: "حظيت بمدريبن كُثر في مسيرتي ما بين الناجح والأقل نجاحاً، أنا شخص يحب الانتصارات، وعندما تقرر الإدارة التغيير فهذا يعني للتحسن".

وواصل: "بالنسبة لي سباليتي شخص خاص، وعلاقتنا مميزة، الجميع يتحدث جيداً عن كونتي، يقولون إنه قوي وذو شخصية، سأعطي كل شيء لخدمته".

إنتر كان قد ضم ناينجولان من روما الصيف الماضي مقابل 24 مليون يورو والثنائي نيكولو زانيولو ودافيدي سانتون.