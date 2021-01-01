راتب لا يتقاضاه إلا رونالدو.. تجديد مبابي سيكلف باريس سان جيرمان كثيرًا!

رقم فلكي..

نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا عن أكبر رواتب اللاعبين في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وبالطبع أتى لاعبو باريس سان جيرمان على رأس أكبر عشر رواتب في الليج آ.

نيمار دا سيلفا هو أكثر اللاعبين تقاضيًا للأموال في الدوري الفرنسي، فيما احتل كيليان مبابي المركز الثاني، ولكن مع الأرقام المعلنة، تصبح مهمة بي آس جي في تجديد عقد الفرنسي صعبة للغاية.

بحسب ليكيب، يتقاضى مبابي شهريًا 2.1 مليون يورو، أي 25 مليون يورو سنويًا، ويحمل عقده زيادة سنوية بمقتضاها سيتقاضى عن سنته الأخيرة 26.5 مليون يورو.

هكذا، يبدو من المنطقي للغاية أن يطالب الدولي الفرنسي بزيادة راتبه من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022، ليكون الرقم المتوقع والأقرب هو تقاضيه 30 مليون يورو سنويًا.

في عالم كرة القدم، لا يوجد من يتقاضى أكبر من هذا الأجر سوى كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، وربما ميسي في برشلونة بعد التسريبات الأخيرة حول عقده، وبالطبع نيمار الذي يصل راتبه بحسب الصحف إلى 36 مليون يورو.

يبقى السؤال حقًا إذا ما كانت إدارة باريس سان جيرمان بوسعها دفع هذا الراتب مع زيادة سنوية أخرى لكل عام من دون أن تسقط في فخ قوانين اللعب المالي النظيف، لا سيما وأن خسائر النادي من أزمة كورونا بلغت 240 مليون يورو.

كما أن هذا الأمر يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية نجاح ريال مدريد في الظفر بمبابي أيضًا، فمن المعروف كيف أن النادي الملكي يُعاني مؤخرًا ماديًا جراء كورونا وتوابعها الاقتصادية.