راتب خرافي واستغناء عن دي يونج.. ريال مدريد يلقي الكرة في ملعب كاسيميرو

البرازيلي أمام وضعية معقدة!

تأخذ احتمالات رحيل البرازيلي كارلوس كاسيميرو عن ريال مدريد منعرجًا هامًا في الفترة الحالية، مع وجود كلام جاد حول رغبة مانشستر يونايتد في ضمه.

البرازيلي الدولي البالغ من العمر 30 عامًا يقف في مرحلة فارقة من مشواره في كرة القدم، يمتد عقده مع الفريق الملكي إلى عام 2025، ولم يكن هناك أي شكوك حول مستقبله.

إلا أن رغبة يونايتد في ضم لاعب وسط متمرس ومن الطراز الأول، جعلته ينصرف ناحية كاسيميرو، والآن يدخل في الصفقة بكل قوة.

بيدي.. لا بيد عمرو!

أفادت منصة "ريليفو" الإسبانية بأن ريال مدريد لا يتجه لخيار بيع اللاعب حتى لو أتت قيمة كبيرة من يونايتد، لكن البرازيلي تم إخباره بالحرية إذا ما أراد الرحيل، القرار إذًا في يديه هو.

لذلك، فإن العروض التي وصلت إلى اللاعب من مانشستر يونايتد ستكون محل التقييم، إن أراد هو الرحيل عن الفريق المدريدي الذي ينشط بين صفوفه منذ عام 2013.

وضعية دي يونج.. وراتب خرافي

من جانبه، ذكر موقع "ّذي أتليتك" أن تركيز يونايتد الأكبر حاليًا هو على كاسيميرو، مؤكدًا أنباء رغبة فريق المدرب إريك تين هاج في ضم اللاعب البرازيلي المتوج بدوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.

وأفاد الموقع بأنه في حالة نجاح يونايتد في ضم كاسيميرو، فسيكون ضم فرينكي دي يونج من برشلونة مستبعدًا.

كما أشار إلى أن الراتب المرصود من قبل إدارة الشياطين الحمر لكاسيميرو والذي تلقى اللاعب أنباء عنه، سيجعله من أكثر اللاعبين حصولًا على الأموال في الدوري الإنجليزي.