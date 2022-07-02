النجم المصري سيحصل على أكثر بكثير مما تم الكشف عنه بشرط.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاصيل جديدة في عقد النجم المصري محمد صلاح الذي وقع عليه قبل ساعات ليمدد تعاقده مع ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، والتي أكدت أن الراتب الذي تم الحديث عنه في الصحف لا يتجاوز كونه الراتب الأساسي للنجم المصري.

ما هو راتب صلاح الجديد ويرتفع إلى كم حالة تحقيق الشروط؟

الراتب الذي كشفت عنه تقارير صحفية يبلغ حوالي 400 ألف يورو في الأسبوع بعد مفاوضات دامت لأشهر طويلة.

وبحسب ما أكدت "ليفربول إيكو" يرتفع ذلك الراتب بشكل تلقائي إلى تقريبًا 460 ألف يورو حال تحقق بعض الشروط.

ما هي الشروط التي يتوجب على صلاح تحقيقها ليحصل على الزيادة في راتبه؟

الصحيفة أكدت أن صلاح أن تلك البنود تخص أداء هداف الدوري الإنجليزي ومساهماته التهديفية مع الفريق خلال الموسم.

وحال حقق صلاح تلك الشروط والأرقام التهديفية والمساهمات والتي أكدت الصحيفة إنها أرقام في متناول اللاعب المصري.

جدير بالذكر أن عقد صلاح الجديد لا ينتهي قبل حلول صيف 2025 بحسب ما ذكرت تقارير صحفية تبعت التجديد.