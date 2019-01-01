لأسباب عائلية! رابيو خارج رحلة باريس سان جيرمان للدوحة

اللاعب مازال يُثير الجدل في العاصمة الفرنسية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن باريس سان جيرمان غياب لاعبه أدريان رابيو عن رحلة الفريق للعاصمة القطرية "الدوحة"، وعلل النادي غياب اللاعب بأسباب عائلية.

وكان المدرب توماس توخيل قد أعلن سفر اللاعب الفرنسي مع الفريق للشرق الأوسط، رغم قرار تجميده فنيًا وإبعاده عن المباريات من إدارة النادي بعد رفضه تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو المقبل.

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النادي الفرنسي قال عبر حسابه الرسمي على تويتر أن رابيو لن يُرافق زملاءه للدوحة نتيجة أسباب عائلية، موضحًا أنه لن يُعلق على الأمر في العلن احترامًا لعائلته وأقاربه.

لن يشارك أدريان رابيو في جولة #QatarTour لأسباب عائلية. ولن يقدم النادي أي تعليق عام بشأن هذا القرار احتراماً لعائلته وأقاربه. — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 13, 2019

وأفادت مراسلتنا في العاصمة الفرنسية أن تلك الأسباب العائلية التي منعت رابيو من الانضمام لصفوف ناديه في قطر تتلخص في وفاة أحد أفراد أسرته.

يُذكر أن التقارير الإخبارية المتابعة لوضع صاحب الـ23 عامًا تؤكد توصله لاتفاق مع برشلونة لارتداء قميص الفريق بدءً من الموسم القادم، مع وجود محاولات لضمه خلال يناير الجاري.