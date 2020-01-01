رابطة دوري المحترفين ترسل 4 لجان لمعاينة جاهزية ملعب مرسول بارك

النصر قد يستضيف ضمك في مباراة الجولة العاشرة بالدوري السعودي على ملعب مرسول بارك

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إرسال 4 لجان إلى ملعب "مرسول بارك" الخاص بنادي النصر، من أجل فحصه، وذلك للتأكد من جاهزيته لاستضافة مباريات الفريق الأصفر خلال الفترة القادمة.

وحصلت شركة الوسائل على حقوق ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ليتم منحه لنادي النصر لمدة 10 سنوات قادمة، لاستضافة مباريات الفريق المحلية والقارية عليه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن رابطة الدوري السعودي قامت بإرسال لجان "المراقبين والتشغيل والتسويق والإعلام" إلى ملعب مرسول بارك، للتأكد من تلبية متطلبات الرابطة.

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وأكد سلمان النمشان، رئيس لجنة مراقبي المباريات برابطة الدوري السعودي، عن زيارتين سابقتين للملعب، سيتم اختتامها بزيارتين أخيرتين اليوم وغدًا، من أجل تفقد استكمال متطلبات الرابطة، مثل غرف اللاعبين والحكام والملاحظات على أرضية الملعب، والمعدات من كرات وشباك ولوحة التبديلات واللوحات الإعلانية.

وتابع: "سيتم تفقد مداخل ومخارج الجمهور، ومواقف السيارات، حتى في ظل عدم الحضور الجماهيري، بالإضافة إلى رصد التعديلات، مثل تغيير مدخل النصر حاليًا من الجهة الشمالية، عكس الهلال الذي كان لديه في وقت سابق من الجهة الجنوبية ملعبًا، وذلك لضمان عدالة المنافسة، بتأمين كل المتطلبات للفريقين، بالتنسيق مع إدارة التشغيل في وزارة الرياضة".

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وأردف: "حالة العشب في أرضية الملعب مع دخول المربعانية، وفي حال وجود اصفرار بسيط في العشب فسيتم الموافقة على اللعب كونه لا يؤثر، بقدر ما تؤثر الحفر في الملعب".

النمشان اختتم حديثه قائلًا: "اليوم ستتضح الصورة كاملة لجاهزية الملعب، حتى في اللمسات الأخيرة للديكور والطلاء مثلًا، بحيث يتم التأكد من زوال رائحة الصبغات الملونة على الجدران أو خلافه من الروائح التي تؤثر على سلامة اللاعبين".