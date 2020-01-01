رابطة دوري الخليج العربي تطرح التصويت على الأفضل في يناير

دوري الخليج العربي يشهد منافسة قوية على اللقب والمراكز المتقدمة

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي، عن شهر يناير.

وتعلن الرابطة عن جائزة أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى خلال الشهر الماضي، في دوري الخليج العربي الإماراتي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر يناير ترشيح الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الظفرة، الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو لاعب الجزيرة وسباستيان تاجليبو مهاجم الوحدة بالإضافة إلى جناح نادي الشارقة ريان مينديز من الرأس الأخضر.

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وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الخليج العربي لشهر يناير كل من خالد السناني (الظفرة)، حميد عبدالله (الوصل) وفهد الظنحاني (بني ياس).

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أما على صعيد المدربين فشهدت القائمة تواجد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب المتصدر شباب الأهلي بجانب الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة والروماني لورنتيو ريجيكامب مدرب الوصل.

وقد فُتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الالكتروني وذلك بدءاً من الثانية عشر ظهر اليوم الاثنين 3 فبراير، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي.