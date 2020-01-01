رابطة اللاعبين الإسبان: نرفض خوض مباراة كل يومين وحقوقنا مهدرة

هل تُقام مباريات الدوري الإسباني كل 48 ساعة؟

اتفق الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع رابطة اللاعبين الإسبان على عدم خوض مباراة كل 48 ساعة حينما يتم استكمال الدوريات متوصلين إلى حل يرضي جميع الأطراف.

رابطة الدوري الإسباني سبق وأكدت استكمال الليجا حتى لو أُقيمت مباراة كل 48 ساعة.

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وذكر الاتحاد في بيان رسمي أنّه بالاتفاق مع رابطة اللاعبين وافق على خوض مباراة على الأقل كل 72 ساعة، رافضين تمامًا فكرة اللعب كل يومين.

وأشارت رابطة اللاعبين إلى أنّهم تواصلوا مع الليجا واتفقوا معهم على أن يكون أسوأ السيناريوهات هو خوض مباراة كل 72 ساعة وليس أقل من ذلك.

البيان أكد أيضًا على أنّ الصحة العامة للاعبين والأفراد تأتي فوق أي شيء آخر، كما أنّه في حال إقامة المتبقي من الموسم في أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس فسوف يتم تطبيق الحصول على دقائق توقف لشرب المياة مرة في كل شوط حتى لا يتعرض اللاعبين إلى الجفاف.

أما بالنسبة إلى مسألة انتهاء عقود بعض اللاعبين يوم 30 يونيو، أكدت رابطة اللاعبين شعورهم بالإنزعاج بسبب عدم وجود اتفاق يضمن حقوق العاملين في مجال كرة القدم، مؤكدين على أهمية احترام هذه الحقوق ووضع قوانين ولوائح للتعامل مع الأزمة الحالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يخطط لإنهاء دوري أبطال أوروبا يوم 3 أغسطس على أن تعود المنافسات في مايو.