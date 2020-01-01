رابطة الدوري السعودي: لم نناقش إلغاء الموسم

هل تتخذ رابطة الدوري السعودي قرارًا باستئناف المسابقة؟

أرسلت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، توصياتها إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بشأن المشكلات والعقبات التي تواجههم خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستئناف منافسات الدوري.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين، كانت قد أمهلت الأندية 48 ساعة، من أجل تقديم توصياتهم، عقب الاجتماع الذي عُقد مساء يوم الخميس الماضي.

وقال عبد العزيز الحميدي، رئيس رابطة المحترفين المُكلف، خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، بحضور ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، تمت مناقشة السيناريوهات الخاصة بعودة الدوري، ضمن المواعيد المقترحة لذلك".

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رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين تابع: "لم يتم مناقشة إلغاء النسخة الجارية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الاجتماع الأخير الذي عقد مساء الخميس الماضي".

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الحميدي أردف: "مسألة عودة الدوري تخضع للمراجعة المستمرة والتدقيق مع الجهات المختصة في مكافحة جائحة كورونا".

واختتم عبد العزيز الحميدي تصريحاته قائلًا: "الأولوية القصوى لدى الرابطة والأندية، هي سلامة اللاعبين والرياضيين".

ومن المقرر أن تتخذ رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارها النهائي بشأن عودة منافسات البطولة أو إلغاء الموسم خلال الأيام المقبلة.