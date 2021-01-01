رابطة الدوري السعودي ترفض عروضًا تسويقية ضخمة

الرابطة توضح سبب رفض عرضين.

رفضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عروضًا تسويقية ضخمة، وصلت إليها خلال الأيام الماضية، من أجل الحصول على الحقوق التجارية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين .

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن شركة صلة عرضت مبلغ 320 مليون ريالًا، مقابل الحصول على الحقوق التجارية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لمدة 5 أعوام، على أن يتم دفع كل موسم مبلغ 64 مليون ريالًا.

وأوضحت الصحيفة أن الرفض جاء بسبب هناك تعديلات جديدة ستجريها رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على اللائحة التجارية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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عرض صلة شمل تقاسم الشركة والرابطة صافي إيرادات الحقوق التجارية، بشرط أن يزيد المبلغ عن 480 مليون ريالًا، على أن تحصل الشركة على كامل المبلغ إذا كان أقل، بالإضافة إلى 23 لوحة إلكترونية في الملعب.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن رابطة الدوري السعودي رفضت عرضًا آخر من جانب شركة الوسائل، التي قدمت توزيع الحصص من الدخل الصافي للموسم بنسبة 80%، على أن تحصل الشركة على 20%، وترتفع إلى 25% للشركة، حال تحقيق دخل أعلى من 50 مليون ريالًا، 75% للرابطة.

وأشار عبد العزيز العفالق، رئيس رابطة دوري المحترفين إلى أن الهدف من اجتماع مجلس الإدارة، هو الاطلاع على ملف التسويق، وأن الرابطة تحتاج إلى إجراءات قانونية للعمل على طرح كراسة للمنافسة على الحقوق التجارية للدوري، بهدف الوصول إلى عائد مادي أكبر، بأعلى معايير الشفافية، وقيمة مستدامة ورعايات تنعكس إيجابيًا على الأندية.

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العفالق أوضح أن الرابطة تسعى لطرح منافسة عادلة بين الجميع، حتى لا تتداخل حقوق الرابطة، والتي قد تتداخل مع الأندية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة اللائحة التجارية.

واختتم رئيس الرابطة تصريحاته مشددًا على أن رفض عرضي شركتي صلة والوسائل، جاء في ظل سعيهم إلى اشتراطات فنية وقانونية بشكل صحيح، وذلك حتى يتم طرح المنافسة التي لا تتداخل حقوق الرابطة مع الأندية، وسيتم حلها من خلال مراجعة اللائحة التجارية.