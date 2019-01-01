رابطة الدوري السعودي تعتمد الإيقاف بعد 4 إنذارات

الرابطة اعتمدت لائحة المسابقات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين اعتمدت رسميًا لائحة المسابقات للموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتُمدت اللائحة بعد اطلاع الرابطة على مقترحات الأندية المشارِكة والانتهاء من المراجعة القانونية واللغوية الخاصة بها، وتضم 30 مادة تحدد اختصاصات الرابطة واتحاد كرة القدم والإجراءات الفنية والانضباطية والمالية، إضافة إلى آلية تسوية النزاعات.

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وفي أبرز التعديلات الجديدة على اللائحة ما يخص بند إيقاف اللاعبين بعد حصولهم على عدد محدد من الإنذارات، وقد أفادت الصحيفة أن الجديد هو إيقاف اللاعب بعد حصوله على 4 بطاقات صفراء بدلًا من 3.

ويعود السبب لهذا القرار لزيادة عدد الأندية من 14 إلى 16 فريقًا خلال الموسم الماضي، مما أدى لزيادة جولات البطولة إلى 30 بدلًا من 26.

يُذكر أن الدوري السعودي سينطلق في الـ22 من أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تعقد الرابطة مساء اليوم اجتماعًا بحضور رؤساء الأندية للنقاش حول النقل التلفزي والرعاة والميزانية السنوية.