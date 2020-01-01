رابطة الدوري الإسباني تنظر في شكوى بيكيه تجاه جماهير إسبانيول

جماهير إسبانيول هتفت بهتافات بذيئة تجاه المدافع الإسباني وعائلته

أشارت تقارير صحفية، إلى أن رابطة الدوري الإسباني، سترسل تقريراً إلى الهيئة التأديبية الفيديرالية ضد جماهير إسبانيول بعد هتافاتهم تجاه جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة.

وشهدت مباراة برشلونة إسبانيول بالأمس، هتافات بذيئة من جماهير إسبانيول تجاه المدافع الإسباني وعائلته، مما جعل اللاعب يذهب ويشتكي للحكم.

وتعادل برشلونة وإسبانيول، بهدفين لكل فريق مساء أمس السبت في ديربي كتالونيا، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الليجا.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن رابطة الدوري الإسباني سترسل تقريراً إلى الهيئة التأديبية الفيديرالية، بما حدث حتى لو لم يكن مذكوراً في تقرير حكم المباراة.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تصدر فيها تلك التصرفات من جمهور إسبانيول، إذ هاجمت الجماهير اللاعب ذاته في ديربي 2018، وحذرت رابطة الليجا النادي وقتها بسبب تصرفات جماهيره، وغرمته مالياً24000 يورو.

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ووفقاً للقوانين الإسبانية، فإن تلك الأفعال والسلوكيات تؤدي إلى عقوبات قد تصل إلى 90000 يورو غرامة، وحرمان الفريق من جماهيره بشكل كامل أو جزئي في المباريات، عندما يتم تحديد المنطقة التي حدثت فيها تلك الهتافات.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.