رابطة الدوري الإسباني تعلن الحد الأقصى الجديد للرواتب في الأندية

رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تعلن الحد الأقصى الجديد لرواتب النجوم لكل أندية البطولة.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم عن قائمتها الخاصة بالحد الأقصى لمصاريف الأندية فيما يتعلق برواتب عناصرها للموسم الجاري.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الرابطة، بعد أيام من إرسال قوائم الرواتب الجديدة للأندية، وهي التي شهدت تخفيضًا كبيرًا على ما كانت عليه في الموسم الماضي.

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تلك القائمة تعتمدها رابطة الدوري الإسباني لفرق الدرجة الأولى والثانية للتأكد من عدم تورط أي فريق في مأزق مادي.

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ويتم حساب الحد الأدنى بناءً على مدخلات النادي المالية خلال الموسم، سواء من تذاكر مباريات أو حقوق بث أو رعاية.

وتعتمد لجنة خاصة في الرابطة الحد الأقصى الخاص بكل فريقه، ويشمل هذا الحد أي مصاريف جانبية مثل سفر اللاعبين أو شراء تذاكر رحلات لهم وما إلى ذلك من نفقات نثرية.

وشهدت القائمة انخفاض الحد الأقصى بالنسبة لبرشلونة لحوالي النصف، حيث أصبح المبلغ الذي يستطيع إنفاقه هذا الموسم هو 382 مليون يورو بعد 671 مليونًا بالموسم الماضي، أما ريال مدريد فيستطيع دفع 468 مليونًا مقابل 641 في الموسم المنصرم.

جدير بالذكر أن أندية الدوري الإسباني تعاني من أزمات عديدة هذا الموسم بعد بدايته دون جماهير وبعد أن خاضت ما تبقى من الموسم الماضي خلف الأبواب المغلقة بسبب فيروس كورونا.