رابطة أندية الدوري السعودي تحدد خطة زيادة عوائد الأندية

تعرف على تفاصيل ما جرى في اجتماع رابطة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

عُقد اجتماع رابطة أندية الدوري السعودي أمس، الخميس، بحضور ممثلي جميع الأندية عدا ممثل نادي الفتح الذي اعتذر عن الحضور.

الاجتماع جاء للحديث عن مداخيل الدوري السعودي وكيفية زيادة العوائد لجميع الأندية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ رابطة الأندية ناقشت عدة عروض من شكات الرعاية وتهدف إلى زيادة عوائد الأندية وذلك بحصول المتصدر على نحو 3.7 مليون دولا أي 14 مليون يورو بينما يحصل صاحب المركز الأخير على نحو 1.73 مليون دولار أي نجو 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة أنّ رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، تقدم بعرض لشراء حقوق نقل المباريات المعادة وحسابات الأندية في مواقع التواصل الاجتماعي واللقطات الحصرية مقابل 5 ملايين ريال كل ناد في الموسم ولكن العرض لم يُقبل.

كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة رباعية تنفيذية لبحث طرق زيادة عوائد مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وشملت خالد لابلطان وفهد بن نافل، رئيس الهلال، ونظيره في الاتفاق خالد الدبل بجانب المدير التنفيذي للرابطة محمد الحميدي.

وأشاد عدد من رؤوساء الأندية بالاجتماع، إذ أكد رئيس نادي الحزم، عبدالله المقحم للصحيفة أن الانطباعات الأولية إيجابية بسبب وجود الشفافية والبحث عن تطوير الشق المالي في البطولة.

جدير بالذكر أنّ الهلال يتصدر الدوري السعودي بعد مرور 5 جولات محققًا 4 انتصارات وتعادل وحيد وبرصيد 13 نقطة.