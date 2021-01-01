رائعة لاميلا وتوخيل ونجم ليستر يحصدان جوائز الأفضل في مارس بإنجلترا

من الأفضل في البريميرليج بالأسابيع الماضية؟

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الفائزين بجوائز أفضل لاعب ومدرب وهدف عن شهر مارس الماضي في المسابقة.

وصدرت الترشيحات الخاصة بكل فئة في الأيام الماضية أثناء العطلة الدولية، وتم الإعلان عن الفائزين صباح الجمعة.

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وفاز كيليتشي إيهيناتشو، لاعب ليستر، بعد أن سجل خمسة أهداف وساهم في استمرار فريقه بالمقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

مدرب الشهر كان الألماني توماس توخيل الذي استمر في ثورته مع البلوز وأكمل النتائج الإيجابية التي أبقت الفريق في المربع الذهبي.

هدف الشهر كان من نصيب الأرجنتيني إريك لاميلا، لاعب توتنهام، والذي سجله بطريقة فنية "رابونا" في ديربي لندن الشهر الماضي.

An absolute jaw-dropper 😱@ErikLamela's Rabona in the derby 𝙝𝙖𝙙 to be March's @budfootball Goal of the Month#PLAwards pic.twitter.com/kAcX7jgjEr — Premier League (@premierleague) April 2, 2021

وتعود عجلة البريميرليج للدوران بعد توقف دام أسبوعين بسبب اللقاءات الدولية، وستكون أبرز اللقاءات هذه الجولة لقاء آرسنال مع ليفربول وليستر أمام مانشستر سيتي.

ويقترب سيتي من حسم اللقب في ظل الفارق الكبير مع أقرب ملاحقيه، بينما الصراع مشتد على المقاعد الأوروبية وتفادي الهبوط.