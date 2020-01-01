راؤول يحذر رينيير: موهبة كبيرة لكن المنافسة في ريال مدريد صعبة

إمكانياته كبيرة..

أشاد راؤول جونزاليز، أسطورة ريال مدريد ومدرب الفريق الثاني للملكي، برينيير جيسوس أحدث انتدابات النادي الإسباني، ولكنه حذره من وجود منافسة قوية في السانتياجو برنابيو.

ويشارك رينيير حاليًا مع منتخب البرازيل الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ثم سينضم بعدها إلى ريال مدريد ويشارك مع فريق الكاستيا الذي يُدربه راؤول.

الأسطورة في تصريحات للصحافة قال "أتمنى له التوفيق الآن، عندما يصل إلى هنا سنرى حالته الفنية، إنه لاعب لديه الكثير من الإمكانيات وسيكون لديه مستقبل مذهل، هذا سيساعدنا كثيرًا.".

كما أضاف "إنه يلعب في مركز لدينا فيه لاعبين جيدين للغاية وستكون المنافسة على أشدها بينه وبينهم.".

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واستطرد "المنافسة جيدة، سيقدم كل اللاعبين كل ما لديهم وسنساعدهم بدورنا. ليس من السهل أن تلعب في أمريكا الجنوبية ثم تنتقل إلى أوروبا، إنه لاعب موهوب للغاية.".

وأتم "ستواجهنا مباريات معقدة في الفترة المقبلة، سنتعامل معه بعناية شديدة ونحاول أن نستغله بأفضل صورة ممكنة بالنسبة للفريق.".

الجدير بالذكر أن رينيير كان من المساهمين في تتويج فلامنجو ببطولة كوبا ليبارتادوريس، إلى جانب ظهوره بصورة لفتت الأنظار خلال كأس العالم للأندية مما أهله للانضمام إلى الريال.