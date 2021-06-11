رئيس يويفا ينعت كبار أوروبا بالأطفال!

رئيس يويفا يتحدى كبار أوروبا

قبل ساعات قليلة من انطلاق يورو 2020، أدلى األيكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي بتصريحات هدد فيها كبار أوروبا ونعتهم بـ"المتمردين".

يواصل أليكساندر تشيفيرين معركته ضد كبار أوروبا، برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتعليق الإجراءات التأديبية ضدهم، على خلفية مسابقة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

بماذا صرح رئيس الاتحاد الأوروبي؟

تحدث أليكساندر تشيفيرين إلى "Rai Sport" عن قرار يويفا بتعليق الإجراءات التأديبية ضد أندية كبار أوروبا حيث قال: "العدالة تأتي متأخرة في بعض الأحيان، لكنها تأتي دائمًا. ومن الطريقة التي أراها، هذه ليست النهاية"

وأضاف: "سنقوم بحل القضية في المحكمة وسنقوم بتوضيح الأمور القانونية".

ثم أردف: "تبدو الأندية الثلاثة مثل الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة لفترة من الوقت، ولا يدعونهم إلى الحفلات و ثم يحاولون الدخول مع الشرطة ".

ولم يسلم من تصريحات تشيفيرين كلًا من، ميشيل بلاتيني، الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس الإيطالي حيث قال: "كلام الفرنسي لا يفاجئني ولا أحد يفاجئني في كرة القدم وما قاله لا يستحق التعليق. مصافحة رئيس يوفنتوس؟ إنها مسألة شخصية ، هو يعلم"

كيف علق تشيفيرين على بطولة اليورو في شكلها الحالي؟

ذكر تشيفرين بطولة اليورو حيث قال: "إنه الضوء في نهاية النفق. كرة القدم تمنح الناس الأمل، نريد حقًا أن نبدأ وكان من العدل أن نفعل ذلك في روما".

كما أضاف: "بالطبع لن تتكرر بطولة في عدة دول، أنا لا أتفق مع البطولة في حلتها الجديدة ولا أعتقد أننا سنستخدمها مرة أخرى".

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