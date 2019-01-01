رئيس يوفنتوس يشرح كيفية التصدي للخطر القادم على كرة القدم

رئيس اليوفي يُلقي محاضرة هامة في لندن

ألقى الملياردير الإيطالي أندريا أنييلي محاضرة، على هامش مشاركته في القمة العالمية للأعمال التجارية في لندن، تطرق خلالها للمخاطر التي تهدد العلامات التجارية لكبرى الأندية الأوروبية في المستقبل غير البعيد.

وقال ممثل إمبراطورية فيراري وفيات "من الواضح أن المرحلة التالية، ستكون كيفية تصرف العلامات التجارية العالمية على الساحة العالمية، إن النمو الإضافي لتلك الأندية من 12 -15%، ولا يأتي بالضرورة من البث، لكن يأتي كذلك من الملاعب، عقود لرعاية والترخيص".

وأضاف "سيتعين علينا الآن دراسة سلوك لمستهلك، والبداية بالنظر إلى الجيل Z –الفوج الديموغرافي بعد جيل الألفية-، الذين يتحولون إلى مرحلة البلوغ. علينا أن ننظر إلى سلوك هذا الجيل، علينا البدء بجدية في الاعتقاد بأن منافسي الألعاب الأخرى ليسوا جيران، لكن ليج أوف ليجندز، إسبورتس – ألعاب الفيديو عبر الانترنت-، أعتقد هؤلاء سيتنافسون مع منافسينا".

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وتابع "لقد بدأ التفكير منذ بضعة أشهر حول ما تريده داخل اللجنة الاقتصادية، ما هي المبادئ التي نريد الذهاب بها، ولدينا ممثلين من بولندا، اليونان، فنلندا والبرتغال وأيضًا ممثلين من الاتحاد الكبرى، ما شعرنا به أنه من المهم جدًا إنشاء منصة تجعل كل الأندية داخل وخارج الملعب في أوروبا جيدة وتقديم ديناميكية رياضية عبر أوروبا".