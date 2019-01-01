رئيس يوفنتوس يتفاوض مع لاتسيو من أجل سافيتش

الصفقة قد تصل قيمتها 70 مليون يورو

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سافيتش جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الصيف الماضي، كان أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد، ولكن اللاعب استمر في لاتسيو.

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صحيفة "كوريير ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت اهتمام يوفي بضم اللاعب بسوق الانتقالات الحالي، خاصة بعد انخفاض سعره من 100 مليون يورو إلى 70 فقط.

وأوضحت أن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، يستعد لعقد جلسة مع كلاوديو لوتيتو أحد المسؤولين في لاتسيو بمالطة الأسبوع القادم لمناقشة الصفقة.

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وتأتي رغبة يوفنتوس في ضم سافيتش، لحاجة خط الوسط للمزيد من التدعيم، حيث كان يسعى لاستعادة نجمه بول بوجبا، لكن الأمور تبدو صعبة الآن.

ومن المتوقع أن يواجه النادي الإيطالي منافسة شرسة لضم الدولي الصربي، بوجود اهتمام من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بضمه.