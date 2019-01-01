رئيس يوفنتوس ردًا على انتقاد ساري: سنفوز معه بالبطولات

أنييلي يحتوي ساري في أصعب لحظاته مع يوفنتوس

تكفل رئيس نادي يوفنتوس أندريه أنييلي، بحق الرد على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها المدرب ماوريسيو ساري في الآونة الأخيرة.

ومنذ وصول المدرب الستيني إلى "يوفنتوس آرينا"، والجماهير تنتظر بصمته على أداء الفريق، لكن حتى الآن، يسير ببطء، رغم البداية الموفقة على مستوى النتائج.

وحافظ ساري على سجله بدون هزيمة منذ بداية الموسم، إلى أن تجرع من مرارة الهزيمة للمرة الأولى في المباراة الأخيرة، بالسقوط أمام لاتسيو بنتيجة 3-1 في الجولة الخامسة عشر للسيري آ.

وقال الملياردير الإيطالي في عشاء عيد الميلاد داخل النادي "عندما كنت أتجول هذا الصيف مع المدير الرياضي ونائب رئيس النادي، استمع إلينا شخص ونحن نرسم الخطة المستقبلية للنادي، وكان متحمسًا للفكرة (التعاقد مع ساري)".

وأضاف "نعرف أن ساري يواجه تحديات صعبة، لكننا نثق أنه سيقود الفريق لحصد الألقاب".

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر، وذلك بعد الخروج بنقطة واحدة في آخر مباراتين أمام ساسوولو ولاتسيو.

وسيخوض الفريق مباراة تحصيل حاصل أمام باير ليفركوزن في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا، بعد ضمان صدارة المجموعة الرابعة بالوصول للنقطة الـ13، بفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد وسبع نقاط عن ليفركوزن.