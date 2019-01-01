فيديو - رئيس هيئة الرياضة يهنئ الهلال بالتتويج بدوري أبطال آسيا

هيئة الرياضة أقامت حفلًا بعد تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على توجيه تهنئة خاصة إلى نادي الهلال، بعد التتويد بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

رئيس هيئة الرياضة قال خلال الاحتفال بالهلال: "أهنئ القيادة الكريمة على دعمهم، وأبارك للوطن على الإنجاز العظيم".

الفيصل تابع: "أريد تهنئة الهلال إدارة ولاعبين وجمهورًا، وأشكرهم على دعمهم للرياضة، وأتمنى المزيد من الإنجازات الرياضية لهم".

استقبال حافل لبعثة الهلال بعد الوصول إلى الرياض

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته هيئة الرياضة السعودية، احتفالًا بتتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا مؤخرًا.

الهلال حقق الفوز على أوراوا ريد ذهابًا بهدف دون رد، قبل تكرار الفوز إيابًا بهدفين باللقاء الذي أقيم على ملعب سايتاما في اليابان.

ونجح الزعيم في الثأر من أوراوا، بعدما نجح الأخير في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا عام 2017 على حساب الهلال.